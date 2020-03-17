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Факты / Украина

Королевская пришла в Раду в маске и резиновых перчатках

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа За жизнь Наталья Королевская пришла на внеочередное заседания Верховной Рады в медицинской маске и в резиновых перчатках.

Из-за этого народного депутата было плохо слышно, когда она задавала вопросы премьер-министру.

Во время своего выступления Наталья Королевская отметила, что Оппозиционная платформа за жизнь готова помочь власти с масками и антисептиками.

Королевская пришла в Раду в маске и резиновых перчатках / 3 фотографии

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Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом.

Он, в частности, предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.

Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.

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