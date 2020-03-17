Королевская пришла в Раду в маске и резиновых перчатках

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа За жизнь Наталья Королевская пришла на внеочередное заседания Верховной Рады в медицинской маске и в резиновых перчатках.

Из-за этого народного депутата было плохо слышно, когда она задавала вопросы премьер-министру.

Во время своего выступления Наталья Королевская отметила, что Оппозиционная платформа за жизнь готова помочь власти с масками и антисептиками.