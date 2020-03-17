Народный депутат от партии Оппозиционная платформа За жизнь Наталья Королевская пришла на внеочередное заседания Верховной Рады в медицинской маске и в резиновых перчатках.
Из-за этого народного депутата было плохо слышно, когда она задавала вопросы премьер-министру.
Во время своего выступления Наталья Королевская отметила, что Оппозиционная платформа за жизнь готова помочь власти с масками и антисептиками.
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Королевская пришла в Раду в маске и резиновых перчатках / 3 фотографии
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Напомним, 17 марта Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом.
Он, в частности, предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом.
Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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