Народний депутат від партії Опозиційна платформа – За життя Наталія Королевська прийшла на позачергове засідання Верховної Ради у медичній масці та у гумових рукавичках.
Через це народного депутата було погано чути, коли вона ставила запитання прем’єр-міністру.
Під час свого виступу Наталія Королевська зазначила, що Опозиційна платформа – За життя готова допомогти владі з масками та антисептиками.
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Королевська прийшла в Раду у масці та гумових рукавичках / 3 фотографии
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Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада ухвалила закон щодо боротьби з коронавірусом.
Він, зокрема, передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.
Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Крім того, передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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