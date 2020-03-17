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Факти / Україна

Королевська прийшла в Раду у масці та гумових рукавичках

Народний депутат від партії Опозиційна платформа – За життя Наталія Королевська прийшла на позачергове засідання Верховної Ради у медичній масці та у гумових рукавичках.

Через це народного депутата було погано чути, коли вона ставила запитання прем’єр-міністру.

Під час свого виступу Наталія Королевська зазначила, що Опозиційна платформа – За життя готова допомогти владі з масками та антисептиками.

Королевська прийшла в Раду у масці та гумових рукавичках / 3 фотографии

Читайте: Рада ухвалила закон про доступність закупівель лікарських засобів і медичних виробів

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада ухвалила закон щодо боротьби з коронавірусом.

Він, зокрема, передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Крім того, передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.

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