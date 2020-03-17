Королевська прийшла в Раду у масці та гумових рукавичках

Народний депутат від партії Опозиційна платформа – За життя Наталія Королевська прийшла на позачергове засідання Верховної Ради у медичній масці та у гумових рукавичках.

Через це народного депутата було погано чути, коли вона ставила запитання прем’єр-міністру.

Під час свого виступу Наталія Королевська зазначила, що Опозиційна платформа – За життя готова допомогти владі з масками та антисептиками.