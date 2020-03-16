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Факты / Украина / Общество

Как будет работать транспорт Харькова во время карантина

16 марта мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не прекратит работу харьковского метрополитена по требованию президента Украины, мотивируя это тем, что люди должны как-то добираться на работу.

Владимир Зеленский, в свою очередь, прокомментировал заявление Кернеса довольно резко.

— Каждый больной человек в Харькове будет на его (Кернеса. — Ред.) ответственности. С другой стороны, если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, его лично ждет уголовная ответственность, — заявил Зеленский в эфире Свободы слова на ICTV.

В конце концов Кабмин постановил прекратить работу метрополитенов Украины с 17 марта 2020 года.

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Городской транспорт в Харькове будет курсировать в обычном режиме, однако при перевозке в салоне должно быть не более 10 пассажиров одновременно.

Речь идет о движении трамваев, троллейбусов, автобусов и маршрутного такси.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.

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