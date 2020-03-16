16 марта мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что не прекратит работу харьковского метрополитена по требованию президента Украины, мотивируя это тем, что люди должны как-то добираться на работу.

Владимир Зеленский, в свою очередь, прокомментировал заявление Кернеса довольно резко.

— Каждый больной человек в Харькове будет на его (Кернеса. — Ред.) ответственности. С другой стороны, если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, его лично ждет уголовная ответственность, — заявил Зеленский в эфире Свободы слова на ICTV.

В конце концов Кабмин постановил прекратить работу метрополитенов Украины с 17 марта 2020 года.

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Городской транспорт в Харькове будет курсировать в обычном режиме, однако при перевозке в салоне должно быть не более 10 пассажиров одновременно.

Речь идет о движении трамваев, троллейбусов, автобусов и маршрутного такси.

Напомним, по состоянию на 16 марта в Украине есть пять подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Утром еще два случая коронавируса подтвердили в Черновицкой области.

13 марта в Житомирской области одна женщина умерла от коронавируса. В Украине объявлен карантин до 3 апреля.