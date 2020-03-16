PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Як працюватиме транспорт Харкова під час карантину

16 березня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що не припинятиме роботу харківського метрополітену на вимогу президента України, мотивуючи це тим, що люди мають якось добиратися на роботу.

Володимир Зеленський, у свою чергу, прокоментував заяву Кернеса доволі різко.

– Кожна хвора людина в Харкові буде на його (Кернеса. – Ред.) відповідальності. З іншого боку, якщо він порушуватиме закон, а він починає це робити, на нього особисто чекає кримінальна відповідальність, – заявив Зеленський в ефірі Свободи слова на ICTV.

Врешті-решт Кабмін постановив припинити роботу метрополітенів Україні з 17 березня 2020 року.

Читайте: Карантин у Києві: адреси аптек, куди надійдуть маски (СПИСОК)

Міський транспорт у Харкові курсуватиме у звичайному режимі, однак під час перевезення у салоні має бути не більше 10 пасажирів одночасно.

Йдеться про рух трамваїв, тролейбусів, автобусів та маршрутного таксі.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка