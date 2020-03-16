16 березня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що не припинятиме роботу харківського метрополітену на вимогу президента України, мотивуючи це тим, що люди мають якось добиратися на роботу.

Володимир Зеленський, у свою чергу, прокоментував заяву Кернеса доволі різко.

– Кожна хвора людина в Харкові буде на його (Кернеса. – Ред.) відповідальності. З іншого боку, якщо він порушуватиме закон, а він починає це робити, на нього особисто чекає кримінальна відповідальність, – заявив Зеленський в ефірі Свободи слова на ICTV.

Врешті-решт Кабмін постановив припинити роботу метрополітенів Україні з 17 березня 2020 року.

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Міський транспорт у Харкові курсуватиме у звичайному режимі, однак під час перевезення у салоні має бути не більше 10 пасажирів одночасно.

Йдеться про рух трамваїв, тролейбусів, автобусів та маршрутного таксі.

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні є п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Вранці ще два випадки коронавірусу підтвердили у Чернівецькій області.

13 березня у Житомирській області одна жінка померла від коронавірусу. В Україні оголошено карантин до 3 квітня.