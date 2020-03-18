В Северодонецке Луганской области работники рынка перекрыли проезжую часть одной из главных улиц города.
Продавцы рынка Успех пожаловались, что утром 18 марта их не пустили на работу полицейские из-за карантина.
Тогда как накануне администрация рынка им якобы пообещала, что работа не будет прекращаться.
Читайте: В Украине с 12.00 прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные перевозки
-
Первые последствия карантина: на Луганщине протест из-за запрета торговли / 2 фотографии
К торговцам приехало руководство из областного управления полиции и областной военно-гражданской администрации.
В результате договорились, что сегодня рынок еще сможет доработать до вечера. А уже с 19 марта торговля на рынках региона будет запрещена.
Напомним, согласно правилам карантина в Украине, могут работать только аптеки, магазины и АЗС.
Учебные заведения, ТРЦ, кафе, бары, рестораны, салоны красоты, рынки, культурные и развлекательные заведения закрыты.
Источник: Радио Свобода