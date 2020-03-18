



Первые последствия карантина: на Луганщине протест из-за запрета торговли / 2 фотографии

К торговцам приехало руководство из областного управления полиции и областной военно-гражданской администрации.

В результате договорились, что сегодня рынок еще сможет доработать до вечера. А уже с 19 марта торговля на рынках региона будет запрещена.

Напомним, согласно правилам карантина в Украине, могут работать только аптеки, магазины и АЗС.

Учебные заведения, ТРЦ, кафе, бары, рестораны, салоны красоты, рынки, культурные и развлекательные заведения закрыты.