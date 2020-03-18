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Факты / Украина / Общество

Первые последствия карантина: на Луганщине протест из-за запрета торговли

В Северодонецке Луганской области работники рынка перекрыли проезжую часть одной из главных улиц города.

Продавцы рынка Успех пожаловались, что утром 18 марта их не пустили на работу полицейские из-за карантина.

Тогда как накануне администрация рынка им якобы пообещала, что работа не будет прекращаться.

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Первые последствия карантина: на Луганщине протест из-за запрета торговли / 2 фотографии

К торговцам приехало руководство из областного управления полиции и областной военно-гражданской администрации.

В результате договорились, что сегодня рынок еще сможет доработать до вечера. А уже с 19 марта торговля на рынках региона будет запрещена.

Напомним, согласно правилам карантина в Украине, могут работать только аптеки, магазины и АЗС.

Учебные заведения, ТРЦ, кафе, бары, рестораны, салоны красоты, рынки, культурные и развлекательные заведения закрыты.

Источник: Радио Свобода

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