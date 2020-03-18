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Факты / Украина

Погода в Украине на 18 марта (КАРТА)

На востоке без осадков, температура ночью до -4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -4°, днем до +11°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +14°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +2°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +11°.

Читайте: Весенние каникулы 2020 в Украине — дата

В Киеве без осадков, температура днем до +9°, вечером — до +4°.

Погода в Украине на сегодня, 18 марта 2020

Напомним, по прогнозам метеорологов, лето 2020 в Украине будет очень жарким. Температура может достигать +40°C.

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