STEM is FEM и UNICEF познакомили школьниц с украинскими женщинами-учеными

Есть ли в Украине наука? Выезжают ли все молодые ученые на Запад? Интересно ли сегодня быть ученым? Сколько зарабатывает ученый? Действительно ли наука – не женское дело?

Чтобы ответить на все эти вопросы, Детский фонд ООН в Украине и благотворительный образовательный проект STEM is FEM неделю назад познакомили девушек с современными украинскими женщинами-учеными.

— Украинским школьницам нужно показывать примеры того, как женщины могут реализовывать себя в науке, строить карьеру, достойно зарабатывать и самостоятельно выбирать, чем им интересно заниматься в жизни. Для участниц наших образовательных модулей STEM is FEM совместно с Детским фондом ООН в Украине мы организовали встречу с женщинами-учеными. Уверен, в ходе беседы девочки нашли ответы на многие волнующие их вопросы, а также зарядились хорошим настроением и вдохновением от спикерок, – рассказывает инициатор проекта STEM is FEM Сапар Карягдыев.

На все вопросы школьниц отвечали молекулярный биолог Дарья Лосева, исследовательница Института теоретической физики им. Н. Н. Боголюбова Юлия Безвершенко, исследовательница Института молекулярной биологии и генетики Оксана Пивень, исследовательница из антарктической станции Академик Вернадский Мария Павловская и сотрудница Главной астрономической обсерватории Елена Компаниец.

— Я училась два года в университете Уппсалы в Швеции и решила вернуться в Украину. Даже не рассматривала другого варианта и ни разу не пожалела об этом. В Украине сейчас интересно в науке тем, что мы некоторые вещи только развиваем. И лаборатории строим, и законодательно пробуем влиять на процессы. Мы сейчас строим образование и науку в Украине, а следовательно, можем влиять на их развитие. А когда тебе предлагают что-то уже готовое – это совсем не тот фан, – так рассказала о своем выборе Мария Павловская, которая стала одной из двух женщин, попавших в команду украинских исследователей Антарктиды за последние 20 лет.

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Генетик Дарья Лосева сосредоточилась на истории того, как ее научная деятельность превратилась в успешный коммерческий стартап, кандидат физико-математических наук Юлия Безвершенко поделилась знаниями о финансировании образования и науки.

Доктор биологических наук Оксана Пивень дала советы, как соблюдать баланс между работой и личной жизнью, а астрофизик Елена Компаниец рассказала, что важно сделать для своей карьеры на ранних этапах и как начать это делать прямо на таких мероприятиях.

— Чтобы развиваться в этой области, я считаю, важно найти круг единомышленников. Если вы будете гореть наукой, необходимо иметь друзей, которые будут делать это вместе с вами. Люди, с которыми вы сможете обсудить научную статью и хохотать над одинаковыми шутками, — подчеркнула Елена Компаниец.

Неделю назад детский фонд ООН ЮНИСЕФ совместно с благотворительным проектом STEM is FEM организовали мероприятие для молодежи с целью вдохновить украинских девушек, поколебать гендерные стереотипы и показать ролевые модели, которых может не хватать в привычной среде — успешных женщин из сферы науки.

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