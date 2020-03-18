STEM is FEM та UNICEF познайомили школярок із українськими жінками-науковицями

Чи є в Україні наука? Чи виїжджають усі молоді вчені на Захід? Чи цікаво сьогодні бути вченим? Скільки заробляє науковець? Чи справді наука – це не жіноча справа?

Аби відповісти на усі ці запитання, Дитячий фонд ООН в Україні та благодійний освітній проект STEM is FEM тиждень тому познайомили дівчат із сучасними українськими науковицями.

– Українським школяркам потрібно показувати приклади того, як жінки можуть реалізовувати себе у науці, будувати кар’єру, гідно заробляти та самостійно обирати, чим їм цікаво займатися у житті. Для учасниць наших освітніх модулів STEM is FEM разом із Дитячим фондом ООН в Україні ми організували зустріч із жінками-вченими. Впевнений, під час бесіди дівчата почули відповіді на запитання, які їх хвилюють, а також зарядились гарним настроєм та натхненням від спікерок, – розповідає ініціатор проекту STEM is FEM Сапар Карягдиїв.

На всі запитання відповідали молекулярна біологиня Дарія Лосєва, дослідниця Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Юлія Безвершенко, дослідниця Інституту молекулярної біології та генетики Оксана Півень, дослідниця із антарктичної станції Академік Вернадський Марія Павловська та співробітниця Головної астрономічної обсерваторії Олена Компанієць.

– Я навчалась два роки в університеті Уппсали у Швеції і вирішила повернутися в Україну. Навіть не розглядала іншого варіанту та жодного разу про це не пошкодувала. В Україні зараз цікаво в науці тим, що ми деякі речі тільки розбудовуємо. І лабораторії будуємо, і законодавчо намагаємося впливати на процеси. Ми зараз будуємо освіту та науку в Україні, а отже, можемо впливати. Бо коли тобі пропонують щось вже готове – це зовсім не той фан, – так розповіла про свій вибір Марія Павловська, яка стала однією із усього двох жінок, що потрапили в команду українських дослідників Антарктиди за останні 20 років.

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Генетикиня Дарія Лосєва зосередилась на тому, як її наукова діяльність перетворилась на успішний комерційний стартап, кандидатка фізико-математичних наук Юлія Безвершенко поділилась знаннями про фінансування освіти та науки.

Докторка біологічних наук Оксана Півень дала поради про те, як дотримуватися балансу між роботою та особистим життям, а астрофізикиня Олена Компанієць дала пораду про те, що важливо зробити для своєї кар’єри на ранніх етапах і як почати прямо на таких заходах.

– Аби розвиватись у цій галузі, я вважаю, напрочуд важливо знайти коло однодумців. Якщо ви будете горіти наукою, необхідно мати друзів, які будуть це робити разом із вами. Люди, з якими ви зможете обговорити наукову статтю та сміятиметесь над однаковими жартами, – підкреслила Олена Компанієць.

Тиждень тому дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ разом із благодійним проектом STEM is FEM організували захід на підтримку молоді із метою надихнути українських дівчат, похитнути гендерні стереотипи та показати рольові моделі, яких може бракувати у звичному середовищі – успішних жінок із сфери науки.

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