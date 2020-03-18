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Факты / Украина

В Борисполе приземлился самолет с эвакуированными из Австрии украинцами

В аэропорту Борисполь приземлился самолет президента Украины, который эвакуировал 30 украинцев из Австрии.

Среди эвакуированных 18 женщин, пятеро детей и люди пожилого возраста.

Всех пассажиров осмотрят врачи.

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— Вернувшись домой, эвакуированные пройдут 14-дневную самоизоляцию, за нарушение которой предусмотрена ответственность, — говорится в сообщении.

Напомним, с 17 марта Украина закрыла регулярное авиасообщение. Аэропорты принимают отдельные нерегулярные рейсы и специальные борты.

Источник: Офис президента

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