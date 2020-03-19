Агровиробників звільнили від податку на землю і від орендної плати за землю державної власності на два місяці через карантин.

Про це повідомив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький.

Агрокомпанії зможуть зекономити 486,1 млн грн на податках та спрямувати їх на свої потреби під час загальнодержавного карантину.

Відповідні зміни закладені в ухваленому 17 березня законі про підтримку бізнесу на час карантину, спрямованого на запобігання поширенню короновірусу Сovid-19.

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Висоцький зазначив, що в 2019 році було сплачено 1,11 млрд грн земельного податку за землі сільськогосподарського призначення державної власності.

Цього року надходження від сплати податку на землю повинні були б вирости до 1,16 млрд грн.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада ухвалила тимчасові податкові зміни для українського бізнесу. Депутати скасували єдиний соціальний внесок для ФОПів і податок на комерційну нерухомість на час карантину.

Джерело: Тарас Висоцький