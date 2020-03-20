С 19 марта АТБ ввел ограничение на количество посетителей в магазинах некоторых городах.

Согласно введенному ограничению, в магазине на момент совершения покупки должно находиться не более чем 10-20 человек без учета сотрудников магазина.

Ограничение уже начали действовать в: Запорожье, Луцке, Черкассах, Полтаве, Тернополе, Виннице, Кропивницком, Мелитополе, Белой Церкви, Балаклеи, Кременчуге, Первоймайском, Коломые, Яремче, Изюме, Конотопе, Калуше, Васильевке, Угледаре, Желтых Водах, Любомле, Нововолынске, Заболтове, селе Татарове, Бородянке, Обухове, Рокитном, Узине, Балте, Килии, Роздольной, Горишних Плавнях, Дергачах, Змииве, Ромнах, Тростянце, смт Слобожанском, Кролевце, Знамянке и Долинском.

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Решение об ограничении числа посетителей в других регионах будет приниматься в соответствии с распоряжениями местных властей.

Напомним, Новая почта совместно с интернет- магазином Rozetka, АТБ запускает услугу доставки продуктов питания. Проект запущен в тестовом режиме в Днепропетровской области.