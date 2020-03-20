З 19 березня АТБ запровадив обмеження на кількість відвідувачів в магазинах деяких містах.

Згідно з обмеженнями, в магазині на момент здійснення покупки мають перебувати не більш як 10-20 осіб без урахування співробітників магазину.

Обмеження вже почали діяти у: Запоріжжі, Луцьку, Черкасах, Полтаві, Тернополі, Вінниці, Кропивницькому, Мелітополі, Білій Церкві, Балаклії, Кременчуці, Первоймайському, Коломиї, Яремчі, Ізюмі, Конотопі, Калуші, Василівці, Вугледарі, Жовтих Водах, Любомлі, Нововолинську, Заболтові, селі Татарові, Бородянці, Обухові, Рокитному, Узині, Балті, Кілії, Роздольній, Горішніх Плавнях, Дергачах, Змієві, Ромнах, Тростянці, смт Слобожанському, Кролевцю, Знам’янці та Долинському.

Читайте: В АТБ розказали, коли пом’якшать обмеження на продаж товарів

Рішення про обмеження кількості відвідувачів в інших регіонах прийматиметься відповідно до розпоряджень місцевої влади.

Нагадаємо, Нова пошта спільно з інтернет-магазином Rozetka і АТБ запускає послугу доставки продуктів харчування. Проект запущений в тестовому режимі в Дніпропетровській області.