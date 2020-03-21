Во Львове госпитализировали 7 пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС.

Об этом сообщил и. о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

— Сегодня в Украину прибыли 5 поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров.

Всем пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики, – сказал Васько.