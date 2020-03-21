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Март, 21 в 10:36
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.
До 3 апреля
приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.
Авиакомпании должны
прекратить сообщение с Италией.
С полуночи 16 марта
приостанавливает работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.
С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.
Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.
Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.
По состоянию на 21 марта в Украине зарегистрировано
41 лабораторно подтвержденный случай коронавируса.
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10:19
-
21 марта
По состоянию на 07.00 21 марта в Украине зафиксировали 41 случай Covid-19 в Киеве и 9 областях, из которых три летальных.
Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 вылечился);
Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
Киевская область — 3 случая;
Донецкая область — 1 случай;
Днепропетровская область — 2 случая;
Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный);
Львовская область — 1 случай;
Харьковская область — 1 случай;
Тернопольская область – 1 случай;
Киев — 3 случая.
00:59
-
21 марта
Во Львове госпитализировали 7 пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС.
Об этом сообщил и. о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА
Андрей Васько.
— Сегодня в Украину прибыли 5 поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров.
Всем пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики, – сказал Васько.
23:50
-
20 марта
Полиция в Киеве зафиксировала 49 случаев нарушения противоэпидемических мероприятий, на нарушителей правил карантина составлены административные протоколы.
23:46
-
20 марта
В ближайшие дни
в Киеве могут ввести более жесткие меры относительно передвижения в столице.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
— Не исключаю, что в следующие дни, если случаи заражения коронавирусом будут увеличиваться, то мы будем вводить уже более жесткие меры в отношении передвижения по городу, — сказал он.
23:09
-
20 марта
По состоянию на 23.00 20 марта в Украине подтверждено 41 случай Covid-19.
Новый случай
обнаружили в Тернопольской области.
22:42
-
20 марта
ЕС принял решение допустить до выезда на территорию государств-членов ЕС через государственную границу Украины украинских граждан,
которые являются членами семей граждан ЕС или имеющие действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любом государстве ЕС.
21:55
-
20 марта
21 марта из Польши в Киев направят 2 спецпоезда: в 13.10 и 15.50.
Это специальные рейсы, организованные по заказу Посольства Украины в Польше для возвращения украинцев домой. Они не являются регулярными.
21:50
-
20 марта
Мэрия Львова договаривается с отелями возле больниц для размещения там медиков.
Об этом заявил городской глава Андрей Садовый в эфире Свобода слова Савика Шустера.
21:43
-
20 марта
Студентов медвузов хотят
привлечь к борьбе с коронавирусом.
Об этом заявил главный санитарный врач страны
Виктор Ляшко в эфире Свобода слова Савика Шустера.
— Сейчас отрабатывается возможность привлечения студентов 5-6 курсов и интернов чтобы усилить медиков, которые сейчас находятся в карантине.
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