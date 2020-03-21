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Факты / Украина
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости
Карантин в Украине — все, что нужно знать, и последние новости

Карантин с 12 марта введен на всей территории Украины с целью недопущения распространения нового коронавируса.

До 3 апреля приостановлены занятия в университетах, школах и садах. Отменены массовые мероприятия.

Авиакомпании должны прекратить сообщение с Италией.

С полуночи 16 марта приостанавливает работу 94 пункта пропуска на государственной границе. В 49 других пунктах приостанавливается пешеходное сообщение.

С 17 марта по 3 апреля все пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу временно закрыты для международных пассажирских перевозок.

Запрещен экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Минздрав обяжет больницы перенести плановые операции на более поздний срок, чтобы освободить места для приема больных коронавирусом.

По состоянию на 21 марта в Украине зарегистрировано 41 лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

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10:19 - 21 марта

По состоянию на 07.00 21 марта в Украине зафиксировали 41 случай Covid-19 в Киеве и 9 областях, из которых три летальных.

  • Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 вылечился);
  • Житомирская область — 2 случая (1 летальный);
  • Киевская область — 3 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный);
  • Львовская область — 1 случай;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Тернопольская область – 1 случай;
  • Киев — 3 случая.

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Х
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00:59 - 21 марта

Во Львове госпитализировали 7 пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС.

Об этом сообщил и. о. директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

— Сегодня в Украину прибыли 5 поездов из Пшемысля в Киев. В каждом из поездов находилось от 500 до 800 человек. Во Львове вышли около 660 пассажиров.

Всем пассажирам измеряли температуру на границе и во Львове и в результате этих действий 7 человек доставили в инфекционную больницу для проведения диагностики, – сказал Васько.

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Х
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23:50 - 20 марта

Полиция в Киеве зафиксировала 49 случаев нарушения противоэпидемических мероприятий, на нарушителей правил карантина составлены административные протоколы.

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Х
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23:46 - 20 марта

В ближайшие дни в Киеве могут ввести более жесткие меры относительно передвижения в столице.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— Не исключаю, что в следующие дни, если случаи заражения коронавирусом будут увеличиваться, то мы будем вводить уже более жесткие меры в отношении передвижения по городу, — сказал он.

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23:09 - 20 марта

По состоянию на 23.00 20 марта в Украине подтверждено 41 случай Covid-19.

Новый случай обнаружили в Тернопольской области.

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22:42 - 20 марта

ЕС принял решение допустить до выезда на территорию государств-членов ЕС через государственную границу Украины украинских граждан, которые являются членами семей граждан ЕС или имеющие действительные постоянные/временные разрешения на проживание в любом государстве ЕС.

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Х
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22:20 - 20 марта

В Черновицкой области подтвердили 10 новых случаев коронавируса.

По состоянию на 22.00 20 марта в Украине подтверждено 40 случаев Covid-19.

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21:55 - 20 марта

21 марта из Польши в Киев направят 2 спецпоезда: в 13.10 и 15.50.

Это специальные рейсы, организованные по заказу Посольства Украины в Польше для возвращения украинцев домой. Они не являются регулярными.

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21:50 - 20 марта

Мэрия Львова договаривается с отелями возле больниц для размещения там медиков.

Об этом заявил городской глава Андрей Садовый в эфире Свобода слова Савика Шустера.

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21:43 - 20 марта

Студентов медвузов хотят привлечь к борьбе с коронавирусом.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в эфире Свобода слова Савика Шустера.

— Сейчас отрабатывается возможность привлечения студентов 5-6 курсов и интернов чтобы усилить медиков, которые сейчас находятся в карантине.

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