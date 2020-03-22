Отложите в сторону политическую борьбу! Зеленский призвал регионы к единству

Региональная власть должна объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совещания, на котором присутствовали премьер- министр Денис Шмигаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко.

— Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также объединитесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу. В единстве – наша победа, – отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что для координации усилий и наиболее эффективного сотрудничества ради здоровья украинцев такие совещания будут проводиться дважды в неделю.

Также он призывал области и областные центры составить список проблем на местах для их совместного решения.

Ранее Зеленский сообщил, что скоро в украинские аптеки поступит 1 млн масок, а в больницы — 10 млн тестов на коронавирус. 22 марта в Украину доставят два вида тестов для диагностики коронавируса — тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики.