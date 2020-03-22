В Киеве 22 марта неожиданно выпал снег. Пользователи начали делиться фото и видео аномальной для марта погоды в сети.

Снег начал падать между 8.00-9.00 в разных районах столицы. Сейчас он уже несколько ослабел.

К слову, ранее синоптики прогнозировали осадки в Украине на 22 марта.

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