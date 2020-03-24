Кличко призвал остановить «бесконтрольное импортирование инфекции в столицу»

Подавляющее большинство из 28 случаев заболевания коронавирусом в Киеве – люди, которые привезли инфекцию из-за границы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

В связи с этим киевские власти призывают более тщательно контролировать процесс прибытия украинцев из-за границы, чтобы остановить «бесконтрольное импортирование инфекции в столицу».

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— Профильные государственные органы должны подключиться к контролю того, в каких санитарно-эпидемиологических нормах принимают пассажиров в аэропорту, там уже толпы и очереди.

А также информировать людей на границе, что все, кто прилетел, должны две недели находиться дома и исключительно на самоизоляции. И понимать, чтобы будут нести ответственность за нарушение таких обязательств, — подчеркнул он.

Напомним, Кличко объяснил, в каком случае власть введет режим чрезвычайного положения в Киеве.