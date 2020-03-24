Кличко закликав зупинити “безконтрольне імпортування інфекції до столиці”

Переважна більшість із 28 випадків захворювання на коронавірус у Києві – люди, які привезли інфекцію з-за кордону.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

У зв’язку з цим київська влада закликає ретельніше контролювати процес прибуття українців з-за кордону, щоб зупинити “безконтрольне імпортування інфекції до столиці”.

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– Профільні державні органи повинні підключитися до контролю того, в яких санітарно-епідеміологічних нормах приймають пасажирів в аеропорту, там уже натовпи і черги.

А також інформувати людей на кордоні, що всі, хто прилетів, повинні два тижні перебувати вдома і виключно на самоізоляції. І розуміти, щоб нестимуть відповідальність за порушення таких зобов’язань, – підкреслив він.

Нагадаємо, Кличко пояснив, в якому випадку влада запровадить режим надзвичайного стану в Києві.