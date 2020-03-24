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Факты / Украина / Общество

Минобразования отрабатывает несколько сценариев проведения ВНО-2020 — Стадный

Министерство образования и Украинский центр оценивания качества образования отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания при разных вариантах развития событий.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

— Нынешнее ВНО обязательно состоится, его никто не отменяет. Это логистически одна из самых масштабных операций в стране, поэтому мы тщательно продумываем каждую ее составляющую, — сообщил он.

Читайте: ВНО-2020: даты проведения тестирования

Егор Стадный также добавил, что уже на этой неделе Минобразования сообщит детали проведения вступительной кампании и внешнего независимого оценивания.

Напомним, из-за введения карантина в Украине перенесли даты пробного ВНО. Поэтому абитуриенты должны повторно распечатать приглашение-пропуск на тестирование.

К слову, основная сессия внешнего независимого оценивания начинается с 21 мая и продлится до 15 июня.

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