Міністерство освіти і Український центр оцінювання якості освіти відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, єдиного вступного іспиту і єдиного фахового вступного випробування за різних варіантів розгортання подій.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний.

– Цьогорічне ЗНО обов’язково відбудеться, його ніхто не скасовує. Це логістично одна з найбільш масштабних операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову, – повідомив він.

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Єгор Стадний також додав, що вже цього тижня Міносвіти повідомить деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, через запровадження карантину в Україні перенесли дати пробного ЗНО. Тому абітурієнти повинні повторно роздрукувати запрошення-перепустки на тестування.

До слова, основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочинається з 21 травня і триватиме до 15 червня.