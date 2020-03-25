Кличко опроверг информацию о больницах для VIP-пациентов

В киевских больницах нет VIP-палат для депутатов и других чиновников, в случае их заболевания коронавирусом.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Глава столицы сообщил, что сейчас выясняет все детали относительно распоряжения КГГА о создании таких палат.

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— Пока скажу одно: действительно, всегда так было, что первые лица государства — президент, премьер-министр, председатель Верховной Рады — на случай заболевания должны иметь определенные условия. Отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И, кстати, не только в Украине. Но такие условия могут касаться исключительно руководства государства, — сказал он.

По его словам, Александровская больница является базовой, а не VIP.

Также он добавил, что всех больных или с подозрением на коронавирус отправляют туда.

Напомним, издание bihus опубликовало распоряжение от департамента здравоохранения КГГА, согласно которому в больницах Киева готовятся принимать VIP-пациентов с коронавирусом.

В документе указывается, что особые условия будут предоставляться людям, которые находятся под Госохраной.