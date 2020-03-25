Кличко спростував інформацію щодо лікарень для VIP-пацієнтів

У київських лікарнях немає VIP-палат для депутатів та інших чиновників, у разі їх захворювання коронавірусом.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Глава столиці повідомив, що зараз з’ясовує всі деталі щодо розпорядження КМДА про створення таких палат.

Читайте: Уряд продовжив карантин і оголосив в Україні надзвичайну ситуацію до 24 квітня

– Поки скажу одне: дійсно, завжди так було, що перші особи держави – президент, прем’єр-міністр, голова Верховної Ради – на випадок захворювання повинні мати певні умови. Окремі палати і щоб поруч знаходилася державна охорона. Така практика завжди була. І, до речі, не тільки в Україні. Але такі умови можуть стосуватися виключно керівництва держави, – сказав він.

За його словами, Олександрівська лікарня є базовою, а не VIP.

Також він додав, що всіх хворих або з підозрою на коронавірус відправляють туди.

Нагадаємо, видання bihus опублікувало розпорядження від Департаменту охорони здоров’я КМДА, згідно з яким у лікарнях Києва готуються приймати VIP-пацієнтів з коронавірусом.

У документі вказується, що особливі умови надаватимуться людям, які перебувають під держохороною.