Киевщина получила первую партию тестов ПЛР из Китая

Киевская область получила первую партию експрес-тестов и защиту для медиков от коронавируса.

Об этом сообщил на брифинге Василий Володин, в. и. о председателя Киевской облгосадминистрации.

— Мы получили 350 одноразовых костюмов, маски высокого защиты 3360 штук. Также нам передали экспресс-текстов и тестов ПЛР 5900 единиц. Этот груз прибыл из Китая. Костюмов и масок хватит до конца недели, когда прибудет остальная помощь, — говорит Володин.

В администрации разработали и раздали медикам наклейки «я медработник», которые нужно прилепить на одежду и носить врачам области.

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Также в области заработал Антикризисный центр. Он будет собирать помощь для больниц и социально незащищенных слоев.

Напомним, 22 случая заболевания коронавирусом зафиксировали в Киевской области по состоянию на обед 25 марта.