Київщина отримала першу партію тестів ПЛР із Китаю

Київська область отримала першу партію експрес-тестів і захист для медиків від коронавірусу.

Про це повідомив на брифінгу Василь Володін, т. в. о голова Київської облдержадміністрації.

– Цей вантаж прибув з Китаю. Ми отримали 350 одноразових костюмів, маски високого захисту 3360 штук. Також нам передали експрес-текстів та тестів ПЛР 5900 одиниць. Цей вантаж прибув з Китаю. Костюмів і масок вистачить до кінця тижня, коли прибуде решта допомоги, – каже Володін.

В адміністрації розробили і роздали медикам наклейки “я медпрацівник” для одягу та авто, які потрібно приліпити і носити медпрацівникам області.

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Також в області запрацював Антикризовий центр. Він буде збирати допомогу для лікарень і соціально незахищених верств.

Нагадаємо, 22 випадки захворювання на коронавірус зафіксували в Київській області станом на обід 25 березня.