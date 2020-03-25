ПЦР-тесты и респираторы: в ОП анонсировали вторую партию медсредств из Китая

В Украину из Китая доставят вторую партию медсредств и 100 тыс. тестов на коронавирус.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, во второй партии будет находится 100 тысяч ПЦР-тестов.

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— Борт вылетит из Астаны сегодня ночью. В четверг в полдень он должен приземлиться в Китае и начать загрузку. Сейчас склад в Китае загружен на три полета, — сказал он.

Также рейс доставит 280 тыс. респираторов, 30 тыс. защитных костюмов и значительное количество медицинских масок, которые вскоре поступят в аптеки.

Напомним, 23 марта в Украину прибыл самолет из Китая, которым доставили тест-системы полимеразной цепной реакции, экспресс-тесты на Covid-19, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и другие средства борьбы с коронавирусом.