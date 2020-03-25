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Факти / Україна

ПЛР-тести і респіратори: в ОП анонсували другу партію медзасобів із Китаю

В Україну з Китаю доставлять другу партію медзасобів і 100 тис. тестів на коронавірус.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, у другій партії буде 100 тис. ПЛР-тестів.

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– Борт вилетить з Астани сьогодні вночі. У четвер опівдні він повинен приземлитися в Китаї і почати завантаження. Нині склад у Китаї завантажений на три рейси, – сказав він.

Також рейс доправить 280 тис. респіраторів, 30 тис. захисних костюмів і значну кількість медичних масок, які незабаром надійдуть в аптеки.

Нагадаємо, 23 березня в Україну прибув літак із Китаю, яким доставили тест-системи полімеразної ланцюгової реакції, експрес-тести на Covid-19, апарати штучної вентиляції легенів, маски, захисні костюми та інші засоби боротьби з коронавірусом.

Джерело: Офіс президента

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