Нынешняя ситуация с карантином сорвала планы тем, кто планировал записаться в языковые школы на подготовку к экзамену IELTS. К счастью, онлайн обучение дает возможность не терять время и, даже находясь дома, пройти необходимую подготовку.

Дистанционное обучение уже давно себя оправдало и имеет массу позитивных примеров. Основная задача — правильная организация.

В этой статье мы изложили самое главное из советов от репетиторов, которые учат людей английскому по Skype.

Карантин закончится, а знания останутся!

Как готовиться к международному экзамену по английскому?

IELTS — международный экзамен по английскому языку, который сдают люди, которые собираются учиться в университетах за рубежом или работать в другой стране.

В некоторые зарубежные высшие учебные заведения требуется сдать экзамен TOEFL и предоставить сертификат. Всю эту информацию необходимо уточнять, в зависимости от своих целей. Но даже если вы не собираетесь никуда переезжать, то сертификат, который свидетельствует об успешно сданном IELTS, поможет вам успешно трудоустроиться или построить карьеру в международной компании.

В условиях нынешней самоизоляции есть возможность хорошо подготовиться к сдаче необходимых тестов по английскому языку.

Чаще всего люди записываются на подготовку в языковые школы, но на время карантина можно выбрать для себя вариант домашнего самостоятельного обучения или индивидуальных занятий с репетитором через Skype. Но даже если вы уже давно занимаетесь с репетитором в офлайне, то ничего не мешает вам закреплять пройденный материал и пополнять словарный запас. Ведь результат экзамена будет напрямую зависеть от того, сколько усилий вы приложите.

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Плюс ко всему, после регулярной подготовки у вас значительно улучшатся навыки письма, говорения и слухового восприятия английского языка.

Первое, что советуют все преподаватели при любых домашних занятия и работе из дома, это поддерживать системность и регулярность. Следует организовать свою учебу, выделить для нее время и вырабатывать привычку учиться.

Вот обобщенный алгоритм:

1. Поставьте четкую цель. Например: «К маю я должен хорошо разбираться в грамматических временах». Так большую цель можно разбить на мелкие шаги: какие есть времена, изучать каждое отдельно, решать упражнения. Применяйте такой подход ко всему!

2. Найдите свои слабые стороны. Изучите все формы заданий на тесте, тренируйтесь их выполнять. Если, например, говорение дается особенно тяжело, то откладывать его на потом — большая ошибка.

3. Составьте конкретный список ресурсов, с помощью которых будете заниматься. Сюда нужно включить ресурсы, которые помогут привыкнуть к специфическим заданиям и структуре тестов. Основная идея — не тратьте время на изучение бесконечных блогов по подготовке. Выберите несколько ресурсов под каждое направление (письмо, грамматика, лексика, аудирование, практика речи) и занимайтесь.

4. Выработайте привычку. Например, каждый вторник, четверг, субботу в 7 вечера у вас учеба. Отметьте в календаре, воспринимайте это серьезно и попросите других не отвлекать вас.

Если вы понимаете, что самостоятельно вам будет заниматься трудно, то можно найти репетитора английского языка онлайн. Он и слабые места определит, и программу составит, дисциплину проконтролирует и объяснит, почему важно доводить до автоматизма умение решать тесты.

Подборка ресурсов для самостоятельной подготовки к IELTS

Каждый сам подбирает для себя удобные ресурсы для самостоятельной подготовки, но некоторые из них советую довольно часто.

Чтобы начать с чего-то, сохраняйте себе вот такие источники:

1. ieltsmaterial — здесь собрана большая база материалов для подготовки к IELTS. Материалы разбиты на разделы.

2. E2 IELTS — для тех, кому привычен и удобен формат получения знаний с помощью YouTube, мы рекомендуем данный канал. E2 IELTS предлагают часто разного рода обзоры подкастов, делятся лайфхаками, которые помогут решить задания во время экзамена, делятся эффективными методиками и советами.

3. ieltsonlinetests — на этом сайте вы можете найти материалы для подготовки к IELTS, а также тестовые варианты, которые помогут определить уровень ваших знаний. Также доступны онлайн-уроки с экспертами, на которых вы можете присутствовать абсолютно бесплатно.

4. eltsliz — здесь вы можете найти всю необходимую информацию для подготовки. Удобный интерфейс сайта позволяет вам сразу же переходить в необходимые разделы: Listening, Reading, Writing, Speaking и т.п. Это делает процесс подготовки более удобным, так как позволяет создать эффективный план самостоятельной подготовки.

При занятиях с репетитором вам не придется самостоятельно искать ресурсы, разве что для дополнительной практики. Преподаватели всегда уже имеют программу подготовки, в которую включены разные учебники и сайты.

А будет ли эффективной самостоятельная подготовка? Или лучше обратиться за помощью к репетитору?

Любая самостоятельная подготовка подразумевает:

умение планировать свой день;

ответственно относиться к выполнению всех заданий;

соблюдать регулярность.

Самостоятельная подготовка и успешная сдача теста вполне возможны. Но, если ваш уровень языка слабый и вам нужно не просто привыкнуть к структуре тестов, а еще и подтянуть знания, то лучше обратиться к репетитору. Так намного легче и результативнее работать, потому что мотивирует контроль со стороны, вы получаете обратную связь по выполненным заданиям, можете разобрать и проанализировать ошибки.

Занятия английским онлайн ничуть не хуже обычных занятий один на один. Репетиторы отмечают, что иногда людям даже легче заниматься по Skype или ZOOM. Ученики быстрее расслабляются, например, при практике говорения, что позитивно отражается на скорости подготовки и результативности.

Не откладывайте подготовку к IELTS на потом из-за того, что не можете пойти на курсы. Начинайте готовиться самостоятельно и обращайтесь к онлайн репетиторам.