Нинішня ситуація з карантином зруйнувала плани тим, хто збирався записатися в мовні школи на підготовку до іспиту IELTS. На щастя, онлайн навчання дає можливість не втрачати час і пройти необхідну підготовку навіть без виходу з дому.

Дистанційне навчання вже давно себе виправдало і має масу позитивних прикладів. Основне завдання – правильна організація.

У цій статті ми виклали найголовніше з порад від репетиторів, які вчать людей англійській мові через Skype.

Карантин закінчиться, а знання залишаться!

Як готуватися до міжнародного іспиту з англійської?

IELTS – міжнародний іспит з англійської мови, який складають люди, котрі збираються навчатися в університетах за кордоном або працювати в іншій країні. Для вступу в деякі зарубіжні заклади вищої освіти потрібно скласти іспит TOEFL і надати сертифікат. Усю цю інформацію необхідно уточнювати залежно від своїх цілей.

Але навіть якщо ви не збираєтеся нікуди переїжджати, то сертифікат, котрий свідчить про успішно складений IELTS, допоможе вам успішно працевлаштуватися або побудувати кар’єру в міжнародній компанії. В умовах нинішньої самоізоляції є можливість гарно підготуватися до складання необхідних тестів із англійської мови.

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Найчастіше люди записуються на підготовку в мовні школи, але на час карантину можна обрати для себе варіант домашнього самостійного навчання або індивідуальних занять із репетитором через Skype.

Але навіть якщо ви вже давно займаєтеся з репетитором в офлайні, то нічого не заважає вам закріплювати пройдений матеріал і поповнювати словниковий запас. Адже результат іспиту буде залежати від того, скільки зусиль ви докладете. До того ж, після регулярної підготовки у вас значно покращаться навички письма, говоріння та слухового сприйняття англійської мови.

Перше, що радять усі викладачі при будь-яких домашніх заняття і роботі з дому, це підтримувати системність і регулярність. Слід організувати своє навчання, виділити для нього час і виробляти звичку вчитися.

Ось узагальнений алгоритм:

1. Поставте чітку мету. Наприклад: «До травня я повинен розібратися в граматичних часах». Велику мету можна розбити на дрібні кроки: які є часи, вивчати кожен окремо, вирішувати вправи. Застосовуйте такий підхід до всього!

2. Знайдіть свої слабкі сторони. Проаналізуйте всі форми завдань у тесті, тренуйтеся їх виконувати. Якщо, наприклад, говоріння дається особливо важко, то відкладати його на потім – велика помилка.

3. Складіть конкретний список ресурсів, за якими будете займатися. Сюди потрібно включити ресурси, які допоможуть звикнути до специфічних завдань і структури тестів. Основна ідея – не витрачайте час на вивчення нескінченних блогів із підготовки. Виберіть декілька ресурсів під кожен напрям (письмо, граматика, лексика, аудіювання, практика мови) і займайтеся.

4. Виробіть звичку. Наприклад, кожен вівторок, четвер, суботу о 7 вечора у вас навчання. Відзначте в календарі, сприймайте це серйозно і попросіть інших не відволікати вас.

Якщо ви розумієте, що самостійно вам буде займатися важко, то можна знайти репетитора англійської мови онлайн. Він і слабкі місця визначить, і програму складе, і дисципліну проконтролює, і пояснить, чому важливо доводити до автоматизму вміння вирішувати тести.

Підбірка ресурсів для самостійної підготовки до IELTS

Кожен сам вибирає для себе зручні ресурси для самостійної підготовки, але деякі з них радять досить часто.

Щоб почати з чогось, зберігайте собі ось такі джерела:

1) ieltsmaterial. Тут зібрана велика база матеріалів для підготовки до IELTS. Матеріали розбиті на розділи;

2) E2 IELTS – для тих, кому є звичним і зручним формат отримання знань за допомогою YouTube, ми рекомендуємо даний канал. E2 IELTS пропонують часто різного роду огляди підкастів, діляться лайфхаками, що допомагають вирішити завдання під час іспиту, діляться ефективними методиками;

3) ieltsonlinetests – на цьому сайті ви можете знайти матеріали для підготовки до IELTS, а також тестові варіанти, які допоможуть визначити рівень ваших знань. Також доступні онлайн-уроки з експертами, де ви можете бути присутнім абсолютно безкоштовно;

4) eltsliz – тут ви можете знайти всю необхідну інформацію для підготовки. Зручний інтерфейс сайту дозволяє вам одразу ж переходити в необхідні розділи: Listening, Reading, Writing, Speaking і т.п. Це робить процес підготовки більш зручним, оскільки дозволяє створити ефективний план самостійної підготовки.

При заняттях з репетитором вам не доведеться самостійно шукати ресурси, хіба що для додаткової практики.

Викладачі завжди вже мають програму підготовки, в яку включені різні підручники і сайти.

Чи буде ефективною самостійна підготовка? А, можливо, краще звернутися за допомогою до репетитора?

Будь-яка самостійна підготовка має на увазі:

потребу в плануванні свого дня;

відповідального ставлення до виконання всіх завдань;

дотримання регулярності.

Самостійна підготовка та успішне складання тесту цілком можливі. Але, якщо ваш рівень мови слабкий і вам потрібно не просто звикнути до структури тестів, але ще й підтягнути знання, то краще звернутися до репетитора. Так набагато легше і результативніше працювати, тому що це мотивує, ви отримуєте зворотний зв’язок по виконаним завданням, а також можете розібрати і проаналізувати помилки.

Заняття англійською онлайн нітрохи не гірші від звичайних занять один на один. Репетитор

и відзначають, що іноді людям навіть легше займатися по Skype або ZOOM. Учні швидше розслаблюються, наприклад, при практиці говоріння, що позитивно відбивається на швидкості підготовки та результативності.

Не відкладайте підготовку до IELTS на потім через те, що не можете піти на курси. Починайте готуватися самостійно і звертайтеся до онлайн репетиторів.