Штаб по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации хочет пересмотреть карантинные мероприятия в Украине.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью в Украине прогнозируема. В то же время настораживает заболеваемость трудоспособного населения. Мы будем пересматривать подходы к карантинным мероприятиям, поскольку видим, что мобильность населения от 18 до 50 лет очень большая.

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Виктор Ляшко также отметил, что планируется пересмотреть вопрос работы продуктовых рынков. Если они будут придерживаться санитарных норм и противоэпидемических мероприятий, то часть сможет работать.

Какие именно рынки не должны функционировать, планируют решить сегодня во время заседания штаба.

Кроме того, он напомнил, что штаб уже отдал поручение создать при центральных районных больницах мобильные бригады.

Напомним, правительство продлило карантин в Украине до 24 апреля. Также во всех областях введен режим чрезвычайной ситуации.