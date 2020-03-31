Представники “ДНР” та “ЛНР” ніколи не стануть повноправними учасниками ТКК – Єрмак

Представники “ДНР” та “ЛНР ” ніколи не стануть повноправними учасниками Тристоронньої контактної групи.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Ми ніколи не вели переговори ні з так званими ДНР, ЛНР, ні з терористами, ні з сепаратистами і не будемо ніколи їх вести. Але хочу нагадати, що в Мінських домовленостях присутні підписи представників “ЛНР” і “ДНР”. У цих домовленостях є умови, за якими Україна повинна узгодити деякі законодавчі акти з представниками територій, – сказав він.

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За його словами, протягом усіх п’яти років на переговорах присутні тільки представники “ДНР” і “ЛНР”.

– Вони не є учасниками ТКГ і за нашої каденції ніколи ними не стануть, – сказав він.

Нагадаємо, Єрмак розповів, що обговорення щодо створення консультативної ради в ТГК досі тривають з представниками Франції, Німеччини та ОБСЄ.