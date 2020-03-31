Ермак назвал условие проведение саммита в нормандском формате

Главным условием проведения саммита в нормандском формате является выполнение всех парижских договоренностей, начиная с прекращения огня.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Главным условием проведения саммита лидеров Нормандского формата является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже. Украина всегда говорила и делает все, чтобы это выполнить, но, к сожалению, не все зависит от нас. Потому что есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но, к сожалению, другая сторона не так придерживается тех обязанностей, которые были достигнуты в Париже, — сказал он.