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Факты / Украина

Ермак назвал условие проведение саммита в нормандском формате

Главным условием проведения саммита в нормандском формате является выполнение всех парижских договоренностей, начиная с прекращения огня.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

— Главным условием проведения саммита лидеров Нормандского формата является выполнение всего того, что они решили в конце прошлого года в Париже. Украина всегда говорила и делает все, чтобы это выполнить, но, к сожалению, не все зависит от нас. Потому что есть вопросы, в которых мы со своей стороны сделали все, но, к сожалению, другая сторона не так придерживается тех обязанностей, которые были достигнуты в Париже, — сказал он.

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Напомним, нормандский саммит в Париже проходил с 8 по 10 декабря. В рамках встречи состоялись переговоры президента Украины, президента Франции, канцлера Германии и президента Российской Федерации.

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