Законом предусматривается, что с июля 2021 года до 1 января 2024 рынок земли будет работать только для физических лиц.

Юридические лица смогут покупать землю в собственность только с 2024 года.

Право собственности на землю сельскохозяйственного назначения после всех этапов будут иметь:

граждане Украины;

юридические лица, зарегистрированные в Украине и участниками которых являются украинцы;

государство;

территориальные общины.

Банки смогут стать собственниками земли только при условии, если земельный участок достался им как залоговое имущество по непогашенному кредиту.