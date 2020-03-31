Кто голосовал за рынок земли
За закон №2178-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения проголосовали 259 народных депутатов:
- от партии Слуга народа — 206;
- от Оппозиционной платформы За жизнь — 0;
- от Европейской солидарности — 23;
- от Батькивщины — 0;
- от депутатской группы За будущее — 0;
- от внефракционных — 5;
- от Голоса — 13;
- от депутатской группы Доверие — 12.
Поименное голосование за закон о рынке земли
Когда заработает рынок земли
Хотя законопроект уже принят, рынок земли в Украине заработает с 1 июля 2021 года.
Какую землю можно продавать
Закон предусматривает только продажу земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, в первые два года будет действовать запрет на продажу государственной земли.
Какие ограничения покупки земли предусмотрены законом
Согласно законопроекту, на первом этапе будет уменьшена максимальная концентрация земли для физических лиц — до 100 га в одни руки.
Для юридических лиц на втором этапе, который будет введен с 2024 года, концентрация земли составит 10 тыс. га.
Кто может купить землю
Законом предусматривается, что с июля 2021 года до 1 января 2024 рынок земли будет работать только для физических лиц.
Юридические лица смогут покупать землю в собственность только с 2024 года.
Право собственности на землю сельскохозяйственного назначения после всех этапов будут иметь:
- граждане Украины;
- юридические лица, зарегистрированные в Украине и участниками которых являются украинцы;
- государство;
- территориальные общины.
Банки смогут стать собственниками земли только при условии, если земельный участок достался им как залоговое имущество по непогашенному кредиту.
Кто не может купить землю
Закон предусматривает запрет на приобретение земли для юридических лиц, участниками или бенефициарами которых являются граждане России.
Также запрет распространяется на компании, находящиеся в собственности иностранных государств или оффшоров или бенефициара, которых невозможно установить.
Смогут ли иностранцы покупать землю
Иностранцы или юридические компании, учредителями или бенефициарами которых являются иностранцы смогут иметь право собственности на землю только в случае одобрения этого на референдуме.
Однако иностранцам запрещено покупать землю, расположенную ближе 50 км от государственной границы Украины, несмотря на результаты референдума.
Сколько будет стоить земля
Минимальная цена должна быть не меньше нормативной денежной оценки. Ранее в Минэкономразвития прогнозировали, что цена за гектар сельскохозяйственной земли составит примерно $2,2 тыс.
Некоторые эксперты прогнозируют стоимость на уровне $1,3-1,5 за гектар.