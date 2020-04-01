Смерть шестерых: Зайцева и Дронов обжалуют приговор в Верховном суде

Елена Зайцева и Геннадий Дронов, которые в 2017 году создали трагическую аварию в центре Харькова, предстанут перед Верховным судом.

Два с половиной года назад Lexus, за рулем которого была Елена Зайцева, пытался проехать через перекресток на красный цвет светофора. Однако в этот момент машина столкнулась с Volkswagen Дронова, который стартовал на желтый.

В результате удара авто Зайцевой отбросило на тротуар с людьми: шесть человек погибли, еще шестеро получили травмы — виновница ДТП осталась жива.

Суд постановил приговорить обоих к 10 годам заключения. Осужденные отбывают наказание в исправительных учреждениях, однако приговором недовольны и подали кассационные жалобы в Верховный суд.

Где и когда будет суд

Судебное заседание начнется 3 апреля 2020 года в 10.30 в Верховном суде Киева.

Там будут присутствовать адвокаты осужденных Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, а со стороны обвинения — прокурор ГПУ.

Туда могут прибыть и потерпевшие, если у них есть возможность приехать в столицу. Те пострадавшие, которые в Киев приехать не смогут, будут участвовать в суде в режиме видеоконференции, которую организует Киевский районный суд в Харькове.

Уже были суды, почему снова

Елену Зайцеву и Геннадия Дронова Киевский райсуд Харькова приговорил к 10 годам тюрьмы, этот приговор подтвердил и Харьковской апелляционный суд, после чего оба отправились отбывать наказание

Дронов — в исправительную колонию в Полтавской области;

Елена Зайцева в исправительный центр в Днепропетровской области.

Но оба не согласны с приговором и подали жалобы в Верховный суд — высшее звено судебной системы Украины. Этот суд не рассматривает дела заново, а разбирается только в отдельных вопросах, на которые пожаловались осуждены.

Что хочет Зайцева

Елена Зайцева просит Верховный суд отменить приговор, что фактически означает — признать ее невиновной, а также — снять с нее материальный и моральный ущерб, который она должна была выплатить потерпевшим.

В жалобе Зайцевой утверждается, что ее вина лишь в превышении скорости, а причинно-следственной связи между превышением скорости и столкновения автомобилей нет.

К тому же, Зайцева действовала в рамках правил дорожного движения, когда заканчивала проезд перекрестка, и Дронов должен был ее пропустить.

Что хочет Дронов

Геннадий Дронов также просит Верховный суд отменить приговор, но после этого вернуть дело в суд первой инстанции, чтобы слушать заново.

В жалобе его адвокат отмечает, что суд не провел полноценного расследования, не признал степень участия каждого из участников аварии, не принял во внимание среднюю скорость автомобиля Зайцевой — более 106 км в час — и не исследовал как скорость могла повлиять на тяжесть травм пешеходов.

К тому же, Зайцева понимала опасность, видела автомобиль Дронова и даже пыталась его миновать, повернув руль вправо — эта информация есть и в экспертизах, об этом говорила и сама Зайцева.

Однако именно то, что женщина понимала опасность дальнейших действий и не нажала на тормоза, а наоборот, в полную силу выжала педаль газа, чтобы проскочить перекресток, и говорит о значительно большей степень именно ее вины в этом ДТП.

Какая реакция пострадавших

Представители потерпевших настаивают на том, что приговор по 10 лет заключения каждому участнику ДТП справедливый, в раскаянии обоих не верят, ведь жалобы осужденных в Верховный суд говорят о нежелании обоих водителей отбывать наказание.

В частности, Зайцева в суде говорила, что готова принять любое решение суда, однако на самом деле это оказалось не так.

К тому же, ни Зайцева, ни Дронов не, к возместили потерпевшим ни копейки материальной и моральной компенсации. По информации, полученной представителями потерпевших, Дронов в колонии не работает, а по Зайцевой — исправительный центр не предоставил информации, сославшись на запрет самой осужденной.

Представители потерпевших такие действия руководства колонии считают противоправными и добиваться наказания руководству колонии.

А что с экспертами

Предыдущий адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица пытался наказать экспертов научно-исследовательского института Бокариуса, которые не смогли вычислить скорость Lexus Зайцевой, установить границы перекрестка и тому подобное. Это уголовное производство закрыто.

Еще одно уголовное производство инициировала представитель потерпевших Лариса Матвеева — оно касается экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые не смогли определить находилась ли Зайцева под действием наркотических веществ. В этом уголовном производстве следствие еще продолжается.

Еще одно производство в ГБР инициировал представитель потерпевших Дмитрий Марцонь — оно касается следователя Игоря Волкова и нарколога Елены Федирко, которая осматривала Зайцеву сразу после ДТП.

Федирко в суде утверждала, что именно Волков руководил ее действиями во время забора биоматериала для анализов, а позже ни крови, ни мочи не хватило для полноценного исследования. Что касается Волкова — он не передал экспертам необходимые документы для определения наркотического состояния Зайцевой и не доставлял Федирко в суд, когда ее разыскивали, хотя знал где она находится.

Что будет, если суд примет жалобы

Если суд примет жалобу Зайцевой, ей отменят приговор и освободят от отбывания наказания. Если Верховный суд прислушается к Дронову — дело отправят в рассмотрение, а осужденных отпустят из тюрем, изберут им меру пресечения и начнут слушания дела заново.

По жалобе Дронова могут отпустить обоих, потому что дело одно на двоих участников и если ее возвращают на новое расследование, то участвовать в этом должны оба водителя.

Какие шансы у Зайцевой и Дронова

Представители потерпевших и пострадавшие считают, что шансы на удовлетворение жалоб Зайцевой и Дронова минимальны.

Татьяна Доцяк