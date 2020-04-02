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Факты / Украина / Общество

Сколько украинцев вернулись из-за границы в течение марта

Согласно данным Государственной пограничной службы Украины, в течение месяца с 1 по 30 марта границу страны на въезд пересекли 1 млн 627 тыс. человек.

Об этом стало известно из ответа ведомства на запрос Фактов ICTV.

Редакция просила предоставить точное количество украинцев, которые с начала марта 2020 года вернулись на территорию Украины из-за рубежа.

— По результатам рассмотрения сообщаем, в период с 1 до 30 марта 2020 года в пунктах пропуска зафиксировано 1,627 млн фактов пересечения государственной границы Украины на въезд в Украину, — сообщили в Госпогранслужбе.

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К слову, в Украину на празднование Пасхи могут вернуться еще до 200 тыс. украинцев. Такие прогнозы озвучил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

Он также отметил, что с 16 марта в Украину вернулось около 160 тыс. граждан.

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