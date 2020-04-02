Скільки українців повернулися з-за кордону упродовж березня

За даними Державної прикордонної служби України, упродовж місяця з 1 до 30 березня кордон країни на в’їзд перетнули 1 млн 627 тис. осіб.

Про це стало відомо з відповіді відомства на запит Фактів ICTV.

Редакція просила надати точну кількість українців, які від початку березня 2020 року повернулися на територію України з-за кордону.

– За результатами розгляду повідомляємо, у період з 1 до 30 березня 2020 року у пунктах пропуску зафіксовано 1,627 млн фактів перетинання державного кордону України на в’їзд в Україну, – повідомили у Держприкордонслужбі.

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До слова, в Україну на святкування Великодня можуть повернутися ще до 200 тис. українців. Такі прогнози озвучив голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Він також зазначив, що з 16 березня в Україну повернулося близько 160 тис. громадян.