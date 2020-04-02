На период действия карантина структуру и формы обучения определяет педагогический совет учебного заведения. Соответствующее разъяснение обнародовали в МОН.

При определении структуры и форм обучения педсовет должен ориентироваться на образовательную программу, учебный план, возрастные особенности учащихся, их физическое, психическое и интеллектуальное развитие, особенности региона и тому подобное.

Ориентиром должны быть государственные стандарты общего среднего образования.

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Кроме того, во время карантина учебный материал может быть освоен с помощью дистанционного обучения. После карантина — с помощью уплотнения материала с организацией повторения отдельных тем.

Также, несмотря на карантин, учеников должны перевести в следующий класс и выдать им свидетельства достижений, а выпускникам — документы об образовании.

Напомним, с 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект Всеукраинская школа онлайн. Уроки по 11 предметам будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн на время карантина смотрите на Фактах ICTV.