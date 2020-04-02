На період дії карантину структуру і форми навчання визначає педагогічна рада закладу освіти. Відповідне роз’яснення оприлюднили МОН.

Під час визначення структури і форм навчання педрада повинна орієнтуватись на освітню програму, навчальний план, вікові особливості учнів, їхній фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток, особливості регіону тощо.

Орієнтиром мають бути державні стандарти загальної середньої освіти.

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Крім того, під час карантину навчальний матеріал може бути освоєний за допомогою дистанційного навчання. Після карантину – через ущільнення матеріалу з організацією повторення окремих тем.

Також, незважаючи на карантин, учнів повинні перевести до наступного класу та видати їм свідоцтва досягнень, а випускникам – документи про освіту.

Нагадаємо, з 6 квітня для учнів 5-11 класів стартує проєкт Всеукраїнська школа онлайн. Уроки з 11 предметів транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.

Розклад уроків Всеукраїнської школи онлайн на час карантину дивіться на Фактах ICTV.