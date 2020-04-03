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Факты / Украина

Как и когда подавать документы на зачисление в школу на карантине

Подать документы на зачисление детей в первый класс школ можно в онлайн-режиме или после карантина.

Учредитель образовательного заведения может предоставить родителям возможность гибкой подачи документов – например, подать документы в сканированной форме по электронной почте без электронной цифровой подписи.

Сроки приема документов для зачисления детей определяют власти на местах, при этом срок приема заявлений не может быть менее месяца. В Минобразовании рекомендуют перенести сроки на время после карантина.

Читайте: Структуру и формы обучения на время карантина определяют школы — МОН

Информацию о сроках приема документов и способе их представления должны опубликовать учебные заведения или их учредители в течение двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Напомним, в понедельник, 6 апреля, в Украине начнется проект Всеукраинская школа онлайн  — расписание занятий читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобразования

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