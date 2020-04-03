Як і коли подавати документи на зарахування до школи на карантині

Подати документи на зарахування дітей до першого класу шкіл можна в онлайн-режимі або після карантину.

Засновник освітнього закладу може надати батькам можливість гнучкого подавання документів – наприклад, подати документи у сканованій формі електронною поштою без електронного цифрового підпису.

Терміни прийому документів для зарахування дітей визначає влада на місцях, водночас термін прийому заяв не може бути менше місяця. У Міносвіти рекомендують перенести терміни на час після карантину.

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Інформацію щодо термінів прийому документів та способів їхнього подавання повинні опублікувати навчальні заклади або їхні засновники протягом одного робочого дня з дня ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, у понеділок, 6 квітня, в Україні розпочнеться проект Всеукраїнська школа онлайн – розклад занять читайте у матеріалі Фактів ICTV.