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Факти / Україна

Як і коли подавати документи на зарахування до школи на карантині

Подати документи на зарахування дітей до першого класу шкіл можна в онлайн-режимі або після карантину.

Засновник освітнього закладу може надати батькам можливість гнучкого подавання документів – наприклад, подати документи у сканованій формі електронною поштою без електронного цифрового підпису.

Терміни прийому документів для зарахування дітей визначає влада на місцях, водночас термін прийому заяв не може бути менше місяця. У Міносвіти рекомендують перенести терміни на час після карантину.

Читайте: Структуру та форми навчання на час карантину визначають школи — МОН

Інформацію щодо термінів прийому документів та способів їхнього подавання повинні опублікувати навчальні заклади або їхні засновники протягом одного робочого дня з дня ухвалення відповідного рішення.

Нагадаємо, у понеділок, 6 квітня, в Україні розпочнеться проект Всеукраїнська школа онлайн – розклад занять читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міносвіти

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