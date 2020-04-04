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Факты / Украина

Где в Киеве купить медицинские маски, перчатки и дезинфицирующие средства

Одноразовые и марлевые маски многократного использования в Киеве можно купить в сети аптек Фармация.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что сейчас в аптечной сети в наличии около 70 тыс. масок, запасы которых постоянно обновляются.

Кроме того, в аптеках Фармация можно купить дезинфицирующие средства и перчатки.

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Николай Поворозник также напомнил, что маску нужно носить так, чтобы она закрывала нос и рот. Снимать ее нужно, когда она станет влажной.

К слову, из-за эпидемии коронавируса медицинская маска часто становится редкостью в украинских аптеках.

Три способа сделать медицинскую маску своими руками смотрите на Фактах ICTV.

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