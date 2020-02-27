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Факты / Мир

США никогда не признают претензий России на суверенитет над Крымом – Помпео

На шестую годовщину оккупации Крыма государственный секретарь США Майк Помпео выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил четкую позицию своего государства: полуостров принадлежит Украине.

– Соединенные Штаты не признают и никогда не признают претензии России на суверенитет над полуостровом. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма, – заявил Помпео.

Он отметил, что оккупация Крыма и усиление милитаризации полуострова является угрозой для общей безопасности, а притеснения оккупационными властями прав и свобод жителей Крыма являются недопустимыми.

– Российская оккупационная власть продолжает нападать на права человека и основные свободы, жестоко заставляя критиковать гражданское общество и средства массовой информации и ограничивая свободу вероисповедания.

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Помпео напомнил, что крымские татары и в дальнейшем подвергаются преследованиям и неоправданным набегам на свои дома и мечети. Кроме того, Россия принудительно мобилизовали почти 20 тыс. крымчан, нарушая международное право.

– США призывают Россию освободить всех украинцев, которых она неправомерно заключила за мирное инакомыслие, а также прекратить нарушение фундаментальных свобод в Крыму, – отметил глава Госдепа.

Ранее Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты сохранят санкции против России до полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Источник: Государственный департамент США

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