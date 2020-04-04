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Факти / Україна / Політика

NYT опублікувало карту з “російським” Кримом: посольство України закликало виправити

Посольство України в США звернулося до американської газети The New York Times із закликом виправити карту світу, в якій анексований Крим був відзначений, як російська територія.

Видання опублікувало карту-інфографіку пандемії Covid-19. Крим був відзначений тим самим кольором, що і Росія.

– New York Times зробив невірну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда New York Times, ви дійсно підтримуєте всі звірства, катування і навіть вбивства, які Кремль здійснює в окупованому Криму? Якщо ні – виправте карту, – йдеться в повідомленні посольства.

Читайте: США ніколи не визнають претензій Росії на суверенітет над Кримом – Помпео

The New York Times вже не вперше публікує карту України без Криму. Так, була допущена помилка і в статті про українського бізнесмена, однак пізніше зображення виправили.

Фото: Dreamstime

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