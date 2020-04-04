NYT опублікувало карту з “російським” Кримом: посольство України закликало виправити

Посольство України в США звернулося до американської газети The New York Times із закликом виправити карту світу, в якій анексований Крим був відзначений, як російська територія.

Видання опублікувало карту-інфографіку пандемії Covid-19. Крим був відзначений тим самим кольором, що і Росія.

– New York Times зробив невірну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда New York Times, ви дійсно підтримуєте всі звірства, катування і навіть вбивства, які Кремль здійснює в окупованому Криму? Якщо ні – виправте карту, – йдеться в повідомленні посольства.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not – correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 3, 2020

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The New York Times вже не вперше публікує карту України без Криму. Так, була допущена помилка і в статті про українського бізнесмена, однак пізніше зображення виправили.