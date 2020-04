NYT опублікувало карту з “російським” Кримом: посольство України закликало виправити

Посольство України в США звернулося до американської газети The New York Times із закликом виправити карту світу, в якій анексований Крим був відзначений, як російська територія.

Видання опублікувало карту-інфографіку пандемії Covid-19. Крим був відзначений тим самим кольором, що і Росія.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not – correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) April 3, 2020