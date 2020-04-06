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Факты / Украина

В Киеве вандалы повредили выставку музея Революции Достоинства

В Киеве на Майдане Независимости вандалы испортили выставку Столетие непокоренных.

Она была посвящена борьбе украинцев за свободу и достоинство в разные исторические периоды. Неизвестные разбили несколько плакатов, рассказывающих о революционных событиях.

На выставке были представлены фотографии из архива музея Революции Достоинства, Центра исследований освободительного движения и из открытых источников.

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Национальный музей Революции Достоинства уже подготовил заявление в полицию.

Ранее Факты ICTV писали, что в Крыму вандалы разбили памятник с именами крымских татар, погибших во время Второй мировой войны.

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