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Факти / Україна

У Києві вандали пошкодили виставку музею Революції Гідності

У Києві на Майдані Незалежності вандали зіпсували виставку Століття нескорених.

Вона була присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди. Невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події.

На виставці були представлені світлини з архіву музею Революції Гідності, Центру досліджень визвольного руху та з відкритих джерел.

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Національний музей Революції Гідності вже підготував заяву в поліцію.

Раніше Факти ICTV писали, що у Криму вандали розбили пам’ятник з іменами кримських татар, які загинули під час Другої світової війни.

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