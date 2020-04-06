Для запобігання поширенню коронавірусу з 6 квітня уряд посилює обмеження.

Список додаткових обмежень на час карантину затвердив Кабінет міністрів України.

Так, з 6 квітня не можна перебувати в громадських місцях без масок або респіраторів, відвідувати спортивні і дитячі майданчики, самовільно припиняти обсервацію. У разі виходу на вулицю необхідно брати з собою документи, що посвідчують особу.

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З 6 квітня не можна буде переміщатися групою більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності і супроводу осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновителями, опікунами чи повнолітніми родичами дитини.

Дітям до 14 років без супроводу батьків перебування в громадських місцях заборонено. Також не можна виходити на вулицю людям старше 60 років.

З 6 квітня не можна відвідувати парки, сквери, набережні та зони відпочинку, крім вигулу домашніх тварин однією людиною і в разі службової необхідності.

Заборонено відвідувати установи та заклади, що надають паліативну допомогу та соціальний захист.

Також Уряд визначив, хто потребує самоізоляції:

особи, які контактували з хворим на коронавірус, крім осіб, які перебували у засобах індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

особи, щодо яких є підозра на Covid-19;

особи, які хворіють на коронавірус та не потребують госпіталізації;

особи, які досягли 60-річного віку.

Самоізоляції не потребують особи, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусу та забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.

Обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів) підлягають особи, які мають ознаки інфікування коронавірусом та відмовляються від медичного обстеження, за направленням лікуючого лікаря.

Обов’язкова обсервація встановлена для людей, які двічі порушили умови самоізоляції та які здійснюють перетин кордону. Також обсервації підлягають особи, які заявили про добровільну госпіталізацію у зв’язку з неможливістю дотримання умов самоізоляції. Строк обсервації – 14 днів.

Нагадаємо, уряд продовжив карантин в Україні до 24 квітня 2020 року та оголосив надзвичайну ситуацію.