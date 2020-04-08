Украинцы преимущественно общаются со своими близкими и друзьями во время карантина.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой Рейтинг и национальной исследовательской сетью Pollaris.

27% опрошенных постоянно проводят время или общаются с родственниками, 51% — делают это часто, 10% — иногда, 11% — редко, 1% — никогда.

Меньше со своими родственниками общаются мужчины и люди старшего возраста.

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15% постоянно проводят время или общаются с друзьями и коллегами, 43% — делают это часто, 21% — иногда, 19% — редко, 2% — никогда.

Чаще всего со своими друзьями и коллегами общаются мужчины и представители возрастной категории 40-49 лет.

За помощью к психологам украинцы обращаются крайне мало: 91% не делают этого никогда, 5% — обращаются редко, 3% — иногда. Лишь около 2% делают это часто или постоянно.

Также большинство не обращается за помощью к целителям или экстрасенсам.

Социологи, в период 27-28 марта и 3-4 апреля, опросили в целом 3360 украинцев в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования не более 4%. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров

Напомним, карантин в Украине введен до 24 апреля. Украинцам нельзя находиться в общественных местах без масок, посещать спортивные и детские площадки.

В случае выхода на улицу необходимо брать с собой документы, удостоверяющие личность.

Источник: Рейтинг