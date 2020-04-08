У молодежи депрессия, а в старших бессонница — как держатся в карантин украинцы

Эмоциональное состояние украинцев на карантине остается в норме.

В то же время, в последние дни отмечается незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Психоэмоциональное состояние украинцев на карантине, проведенное социологической группой Рейтинг в сотрудничестве с исследовательской сетью Pollaris.

Результаты опроса зафиксировали наличие в украинцев признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.

— Сравнивая результаты опросов двух волн — 27-28 марта и 3-4 апреля, заметно незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы. Уровень депрессии и паники остались на том же уровне, говорят исследователи.

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Уровень тревожности относительно высокий среди всех возрастных групп, кроме старейшей.

Но в возрасте 50+ меньше депрессивных настроений. Но среди них чаще наблюдается расстройство сна.

Рост негативных эмоциональных состояний зафиксирован у представителей возрастных категорий 18-29 и 30-39 лет.

— Значит, в самых молодых в актуальной ситуации появляются признаки депрессии. Среди старейших вообще фиксируется снижение уровня паники, — отмечается в результатах исследования.

Женщин более демонстрируют высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины.

В ходе первой волны исследования 27-28 марта было опрошено 1 660 респондентов, в ходе второй волны 3-4 апреля — 1 700 украинцев в возрасте от 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования: не более чем 4%. Интернет опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Как писали Факты ICTV, украинцы преимущественно общаются со своими близкими во время карантина. Однако, меньше родственникам звонят мужчины и люди старшего возраста.

Источник: Рейтинг