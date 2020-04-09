Кабмин утвердил порядок обсервации граждан, возвращающихся в Украину (ДОКУМЕНТ)

Кабинет министров в постановлении №262 утвердил порядок проведения обязательной госпитализации лиц, пересекающих государственную границу, в обсерваторы.

Согласно постановлению, руководителям областных госадминистраций и Киевской городской госадминистрации поручено:

определять перечень специализированных учреждений для организации обсервации и направлять его в штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации соответствующей административно-территориальной единицы;

обеспечивать дежурство возле пунктов пропуска через государственную границу бригад экстренной (скорой) медицинской помощи в случае направления лиц на обсервацию;

определять объемы расходов, которые необходимы для обеспечения транспортировки лиц к местам обсервации и заключать соответствующие договоры с поставщиками услуг;

обеспечивать организацию питания, которая осуществляется за счет средств лиц, находящихся в обсерваторах;

обеспечивать организацию медицинского (дистанционного) сопровождения лиц в местах обсервации, оказание им медицинской помощи и выдачу листов нетрудоспособности при необходимости.

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Кроме того, Мининфраструктуры и МИД при организации мероприятий по пересечению государственной границы заблаговременно (не менее чем за 24 часа) ежедневно должны информировать руководителей областных и Киевской городской госадминистрации о прогнозируемом количестве лиц, которые организовано пересекают государственную границу.

МВД, Нацполиция и Нацгвардия должны обеспечивать:

охрану общественной безопасности и порядка;

сопровождение транспортных средств, а также аварийно-спасательной и другой спецтехники при

транспортировке организованных групп людей (более 40 человек) в обсерваторы;

охрану общественной безопасности и порядка внешнего периметра территории объекта обсервации.

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Пребывание лиц в обсерваторах, кроме питания, является бесплатным. Они могут получать личные вещи, продукты питания (кроме алкогольных напитков и вещей, запрещенных к хранению).

Транспортировка лиц от места обсервации к местам проживания осуществляется за их собственные средства.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали объяснение юриста, можно ли самостоятельно менять место обсервации.