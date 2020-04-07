Кто отказывается от обсервации, будет иметь дело с полицией — Кличко

Киевляне, отказывающиеся находиться в обсервации, будут иметь дело с полицией и судом.

Об этом во время ежедневного онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил про работу столичного мониторингового центра, под контролем которого находится около 40 тыс. киевлян. Им всем необходима обсервациям из-за контакта с больными или недавних поездок за границу.

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— Мониторинговый центр осуществил уже почти 1,5 тысячи результативных контактов для получения информации: звонков и опросов о самочувствии, пребывании в самоизоляции, о контактах в последние дни. Специалисты центра дают рекомендации или необходимую помощь, — рассказал Виталий Кличко.

Мэр также сообщил, что за нарушения норм карантина и обсервации полиция составила 574 административных протоколов и стянула в бюджет 91 тыс. 800 гривен.

— Те, кто отказывается идти на контакт с нашим центром — сто процентов будут иметь дело с правоохранителями, — заверил городской голова.

Кличко отметил, что что вся информация о киевлян, которой владеет мониторинговый центр, надежно защищена.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Киеве еще 12 человек заболели коронавирус, общее количество — 279 человек.