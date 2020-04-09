Киевляне начали получать бесплатную эмоциональную поддержку

Стабильность психологического состояния киевлян в условиях пандемии — это важная задача для киевской городской власти. Именно ради решения этой задачи в рамках Мониторингового центра, который контролирует ситуацию по противодействию коронавирусу, была открыта бесплатная виртуальная платформа по эмоциональной поддержке на сайте http://moncenter.eduhub.in.ua/.

— Каждый киевлянин имеет возможность ежедневно и совершенно бесплатно получать индивидуальные онлайн-консультации от высококвалифицированных тренеров-практиков по эмоциональному интеллекту Образовательного хаба города Киева. Они помогут сохранить и укрепить положительное эмоциональное и психологическое состояние людей в течение всего карантина, а также учиться онлайн-навыкам, которые нужны каждому, независимо от возраста и профессии. Кроме этого, пользователям доступны онлайн-занятия спортом, посещение спектаклей и музеев — и это также бесплатно, — отметил директор КНП Образовательное агентство города Киева Департамента образования и науки Бадри Лолашвили.

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Проект дает возможность людям бесплатно получать: положительные эмоции, психологическую поддержку и полезные знания во время вынужденного пребывания на карантине. В этом и заключается миссия виртуальной платформы эмоциональной поддержки КГГА по противодействию Covid-19.

— Мы активно работаем над тем, чтобы киевляне могли получать как можно больше положительных эмоций в этот сложный период, поэтому постоянно будем добавлять новые услуги в Виртуальную платформу эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию Covid-19. Приглашаем всех активных жителей популяризировать данный проект, — подчеркнула директор Образовательного хаба города Киева Мария Богуслав.

Только за первый день работы платформы эмоциональной поддержки ее услугами воспользовались более 10 тыс. киевлян.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил о создании мониторинговой группы, которая будет собирать информацию о потенциально больных и лицах, контактировавших с инфицированными Covid-19.