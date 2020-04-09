Правительство планирует подготовить новые социальные стандарты жизни после карантина

Кабмин и местные власти должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Правительство планирует разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях.

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Шмыгаль отметил, что карантин действует до 24 апреля, однако скорее всего он будет продлен до начала мая.

— В то же время мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывание в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе, — добавил Шмыгаль.

Ранее Факты ICTV писали, что миру может угрожать вторая волна распространения коронавируса, если страны снимут ограничительные меры до появления вакцины.